Prozess gegen Armin Wolf: Urteil ergeht schriftlich

Am Donnerstag wurde am Handelsgericht Wien eine Klage auf Widerruf un Unterlassung gegen ZiB 2-Anchorman Armin Wolf verhandelt.

Im Jänner hatte ein ganzseitiges Inserat von Gegnern der Coronamaßnahmen, die sich "Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss Austria (ACU-Austria)" nannten, in Tageszeitungen für Aufregung gesorgt.

Bezeichnung "Corona-Leugner" sorgte für Klage gegen Armin Wolf

Im Zuge der folgenden Diskussion hatte "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf die Betreffenden auf Twitter als "Corona-Leugner" bezeichnet, was Wolf eine Klage auf Widerruf und Unterlassung einbrachte. Diese wurde am heutigen Donnerstag am Handelsgericht Wien behandelt.