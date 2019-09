Protestaktion: Greenpeace-Aktivisten seilten sich vom Flakturm im Wiener Augarten

Am Sonntag hatten sich Greenpeace-Aktivisten während dem Erntedankfest im Augarten vom Flakturm abgeseilt. Mit dabei waren große Banner mit der Aufschrift "Bauern schützen - Mercosur stoppen".

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben sich am Sonntag in Wien aus rund 50 Metern abgeseilt, um gegen das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten zu protestieren. Während des Erntedankfests der Jungbauern entrollten sie am Augarten-Flakturm ein 90 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift "Bauern schützen - Mercosur stoppen".