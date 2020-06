Protest gegen Entlassung von Douglas-Mitarbeiterin vor Wiener Filiale

In der Wiener Kärntner Straße versammelten sich am Freitag über 250 Menschen vor der Douglas-Filiale zur Protestkundgebung gegen die Entlassung einer Mitarbeiterin.

Vor einer Douglas-Filiale in der Wiener Kärntnerstraße hat am Freitag zu Mittag eine Protestkundgebung stattgefunden, an der laut Gewerkschaftsangaben über 250 Menschen teilgenommen haben. Grund ist die Entlassung einer Douglas-Mitarbeiterin, die einen Betriebsrat gründen wollte.

Laut früheren Angaben von Douglas hat das Unternehmen nichts gegen einen Betriebsrat. "Allen Mitarbeitern steht es natürlich auch frei, sich in Betriebsräten zu organisieren, wenn vor Ort die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Entsprechend stehen wir einem Wunsch nach einem Betriebsrat auch in unseren Filialen in Österreich offen gegenüber", hatte es seitens Douglas geheißen. In Deutschland gibt es seit 2017 einen Gesamtbetriebsrat.