Douglas-Mitarbeiterin "wegen rufschädigenden Verhaltens" fristlos entlassen

Obwohl eine Douglas-Mitarbeiterin eine Klage gegen das Unternehmen gewonnen hatte und die Kündigung dabei als gegenstandslos erklärt wurde, erhielt sie nun die fristlose Entlassung.

Bei der Parfümeriekette Douglas wird schon seit Längerem heftig um die Etablierung eines Betriebsrates gerungen - begleitet von zahlreichen Gerichtsverfahren. Am Freitag wurde eine Mitarbeiterin entlassen, obwohl sie kurz davor beim Arbeits- und Sozialgericht Recht bekommen hatte und ihre vorangegangene Kündigung als gegenstandslos erklärt wurde, wie die Gewerkschaft GPA-djp am Samstag bekanntgab.

Fristlose Kündigung trotz gewonnener Klage

Entlassung laut Douglas "wegen rufschädigenden Verhaltens"

"Die Entlassung erfolgte wegen rufschädigenden Verhaltens in der Öffentlichkeit", so die Douglas-Sprecherin. Die Mitarbeiterin verbreitete auf Social-Media-Kanälen ein Video zu dem Fall. In Summe seien bereits gegen drei Teilzeitmitarbeiterinnen aus Wien Gerichtsverfahren abgehandelt worden - in zwei Fällen habe Douglas gewonnen, so die Unternehmenssprecherin weiter.