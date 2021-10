Prostituierte von Freier in Wien-Hernals attackiert und beraubt

Gewürgt, geschlagen und beraubt soll ein 26-jähriger Mann eine Prostituierte in Wien-Hernals haben, nachdem er ihre Dienste Mittwochnacht in Anspruch genommen hatte.

Mittwochabend kurz vor 23 Uhr verständigte eine Frau den Polizeinotruf und meldete einen Raub. Gegenüber den Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gab die Anruferin an, als Prostituierte zu arbeiten und mit einem Mann in seine Wohnung in Wien-Hernals gegangen zu sein.