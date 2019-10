Promis gegen Profis beim Rado ProAm Turnier in Wien

Zahlreiche Promis und Tennisgrößen nahmen am Sonntag beim traditionellen Auftaktevent der Erste Bank Open im Wiener Colony Club teil. Beim Rado ProAm Turnier schenkten sich die Gegner definitiv nichts.

Auch dieses Jahr gaben sich heimische Promis und Tennissportler die Klinke - oder besser: den Schläger - beim Rado ProAm Turnier am Sonntag, den 20. Oktober im Wiener Colony Club in die Hand.

Amateure und Profis schenkten sich bei Rado ProAm Turnier nichts

Die Promis spielten mit den Profis in gemischten Teams, wobei der Spaß und die Freude am Spielen für alle im Vordergrund stand. Für Gerry Frank, internationaler Topfotograf, hat es für den Sieg nicht ganz gereicht, dennoch war die Freude groß: „Mit diesen Weltklasse-Spieler gemeinsam zu spielen, ist ein Traum – ich schlafe heute Nacht sicher gut.“ Elisabeth Görgl fasste zusammen: „Es ist sehr, sehr lustig. Generell ist Tennisspielen super, dazu die großartigen Athleten, die da sind – und sehr nachsichtig sind, wenn man es nicht so gut kann – machen das Ganze sehr, sehr nett.“ Im Anschluss an das Turnier gab die Sängerin live ihre aktuellen Hits zum Besten.