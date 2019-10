Promis backen Schokocroissants für den guten Zweck

Die Kinderhilfsorganisation Pro Juventute lud heuer ein weiteres Jahr zum Promi-Backen - und Barbara Karlich und Co. ließen es sich nicht entgehen, in Wien Croissants für den guten Zweck zu rollen.

Hier wurde nicht nur Gutes gebacken, sondern zugleich auch Gutes getan: Beim Promi-Backen für die Organisation Pro Juventute in der „MANNufaktur“, der Zentrale der Bäckerei Der Mann, wurde die neue Charity-Aktion eingeläutet. Neben Botschafterin und Moderatorin Barbara Karlich und Bäckermeister Kurt Mann kamen zahlreiche Prominente in die „MANNufaktur“ in Wien-Liesing und füllten und rollten Schokocroissants für den guten Zweck.