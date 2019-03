Prominenz zum Heringsschmaus im Q19

Am Aschermittwoch, den 6. März, lud das Shopping-Center zum traditionellen Heringsschmaus. Der Einladung folgten über 250 Personen, darunter Designer La Hong und „Money Maker“ Alexander Rüdiger. Feine Schmankerl und heiteres Programm von den Comedy Hirten sorgten für einen unvergesslichen Abend.

In Kooperation mit INTERSPAR erweckte das Q19 EINKAUFSQUARTIER DÖBLING den im Bezirk legendären Heringsschmaus wieder zum Leben. Die 250 geladenen Gäste – Shopmitarbeiter und Geschäftspartner – erwarteten unterschiedlichste Fisch-Köstlichkeiten, die von den Auszubildenden der INTERSPAR mit Unterstützung der Profis aus dem INTERSPAR-Restaurant zubereitet wurden. „Wir freuen uns, dass die Lehrlinge uns so tatkräftig unterstützt haben und wir das Event – heuer erstmalig auch mit Sushibar – kulinarisch gestalten konnten!“, so INTERSPAR-Geschäftsleiter Robert Staudigl.