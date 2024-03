Projekt am Wiener Heumarkt: Studie fordert weitere Verkleinerung

Laut UNESCO-Prüfbericht fällt die Verkleinerung des geplanten Hochhausprojektes am Wiener Heumarkt zu gering aus.

Die Geschichte des geplanten Hochhausprojektes am Wiener Heumarkt bekommt langsam aber sicher die epische Breite einer erfolgreichen Soap-Opera: Offenbar scheinen die zuletzt im Raum stehenden Kompromissvarianten für das Bauvorhaben nicht einhellig auf Zustimmung zu stoßen. So hatte im Herbst die Wertinvest von Michael Tojner das Vorhaben noch einmal redimensioniert. Die Verkleinerung fällt laut UNESCO-Prüfbericht allerdings zu klein aus, berichtet der "Kurier" am Mittwoch.