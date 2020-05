Prognose: Österreichs BIP rutscht 2020 um 5,5 Prozent ab

Österreichs BIP wird laut EU-Prognose um 5,5 Prozent einbrechen, die Wirtschaftsleistung in der Eurozone soll um insgesamt 7,7 Prozent abstürzen. Besonders schwer trifft es dabei Griechenland, Spanien und Kroatien.

Für die Eurozone wird für 2020 ein Rekord-Rückgang von 7,7 Prozent und im nächsten Jahr ein Plus von 6,3 Prozent erwartet.

Griechenland, Spanien und Kroatien besonders stark betroffen

In der Winterprognose im Februar war die EU-Kommission noch von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung in Österreich von 1,3 Prozent und in der Eurozone von 1,2 Prozent ausgegangen.