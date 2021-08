Profi-Betrüger betrieb Fake-Auktionshäuser in Wien: Pelze, Schmuck und Co. erschlichen

Der Wiener Polizei gelang es am Mittwoch, einem seit Jahren tätigen gewerbsmäßigen Betrüger das Handwerk zu legen. In der Leopoldstadt klickten für einen 43-jährigen Deutschen die Handschellen.

Aufgrund umfangreicher und akribischer Ermittlungen ist es am Mittwoch gegen 10 Uhr gelungen, einen 43-jährigen Deutschen in der Nordwestbahnstraße in Leopoldstadt festzunehmen. Der Mann wird des gewerbsmäßigen Betrugs sowie des Sozialleistungsbetrugs in zahlreichen Fällen verdächtigt.