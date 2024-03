Am Wiener Hauptbahnhof kamen laut Polizei rund 350 Menschen zusammen.

©APA/HELMUT FOHRINGER (Symbolbild)

Pro-kurdische Demonstration stieg in Wien

In Wien ist es am Montag zu einer pro-kurdischen Demonstration gekommen. Dem zuvor gegangen waren Ausschreitungen in Belgien.

Rund 350 Personen versammelten sich laut Polizei am Abend am Hauptbahnhof in Wien. Medienberichte über Zusammenstöße mit der Polizei bestätigte diese gegenüber der APA nicht. Es sei zu keinen Amtshandlungen gekommen, erklärte ein Sprecher nach Ende der Demonstration.

Kurdischer Verein rief zu Kundgebung auf

Zu der Kundgebung hatte der kurdische Verein FEYKOM am Montag aufgerufen, um gegen die Gewalt der rechtsextremen Grauen Wölfe zu demonstrieren. Anlass waren Zusammenstöße zwischen türkischen und kurdischen Gruppen am Sonntagabend in zwei ostbelgischen Städten. Die kurdische Community sprach laut Medienberichten von organisierter Gewalt und versuchtem Lynchmord der türkischen ultranationalistischen Organisation Graue Wölfe gegen die kurdische Minderheit. Türkische Medien berichteten dagegen über Provokationen durch Anhänger der von der EU als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK.