Privatjet-Boom durch Corona: Betreiber MHS expandiert nach Wien

Der deutsche Privatjet-Betreiber MHS expandiert im Zuge einer Kooperation mit dem Wiener Bedarfsflugunternehmen Elangeni nach Wien.

Das teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Hinter Elangeni steht der Ex-Jetalliance-Chef und Motorsportler Lukas Lichtner-Hoyer.

Die Elangeni GmbH erhielt, wie es in der Aussendung hieß, am 15. Juli 2020 von der Austro Control ihre Flugbetriebslizenz. Bei MHS ist Lichtner-Hoyer Leiter des Flugbetriebs. MHS und Elangeni richten sich als Dienstleister an Eigentümer von Business Jets.