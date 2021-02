Private Anbieter wollen Gratistests unterstützen

Private Coronavirus-Testanbieter wollen die Gratistestungen in Österreich unterstützen und haben dafür die Initiative "Testplattform Österreich" gestartet.

Laut Eigenangaben mehr als 50 stationäre Testeinrichtungen sowie 89 mobile Teams verfügen über eine Kapazität von mehr als 155.000 Coronavirus-Tests pro Woche. Was noch geklärt werden muss, sind die Abrechnungsmodalitäten, hieß es in einer Aussendung am Montag.