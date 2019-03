Prinzessin Emmy - Trailer und Infos zum Film

Emmys Leben ist durchaus gut, kann sie die meiste Zeit davon doch mit 26 Pferden verbringen. Als ihre eifersüchtige Cousine Gizana jedoch zu ihr ins Schloss zieht, ist es vorbei mit den rosigen Zeiten.

So wird der Vorbereitungskurs auf den großen Prinzessinnen-Tag, an dem Emmy und Gizana in die royale Gesellschaft eingeführt werden sollen, läuft entsprechend aus dem Ruder. Gizana piesackt die arme Emmy andauernd und untergräbt ihre Mühen, eine perfekte Prinzessin zu sein. Zu allem Überfluss muss Emmy noch eine schwere Prüfung bestehen, um ihre Zaubergabe nicht zu verlieren. Schließlich kann Emmy mit den Pferden sprechen…