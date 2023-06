Pride-Anschlag: Duo wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft

Zwei Jugendliche, die offenbar einen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade geplant hatten, befinden sich in U-Haft, da das Gericht bei dem Duo Tatbegehungsgefahr sieht.

In Verbindung mit einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte vergangenen Samstag in Wien sitzen zwei Verdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft.