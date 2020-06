Premiere: Wasserstoff-Bus auf Linie 39A in Wien unterwegs

Ab morgen ist auf der Linie 39A erstmals ein Wasserstoff-Bus im Einsatz. Der Testbetrieb wird laut Wiener Linien bis 12. Juni stattfinden.

Wiener Linien testen erstmals Wasserstoff-Bus

Im Einsatz ist ein Fahrzeug der Herstellers Solaris. Ein Unternehmen mit sehr viel Erfahrung, wie betont wurde: In Bozen in Südtirol werden noch heuer zwölf H2-Busse in Betrieb genommen. In Deutschland - konkret in Köln und Wuppertal - sowie in den Niederlanden gab es auch schon Bestellungen für jene (neueste) Bus-Generation, die jetzt auch in Wien getestet wird.