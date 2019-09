62 neue E-Busse für die Flotte der Wiener Linien

Um CO2-ärmer zu werden, stocken die Wiener Linien ihre E-Bus-Flotte in den nächsten Jahren massiv auf. Auch ein mit Wasserstoff betriebener Bus soll angeschafft werden.

Die Öffis in Wien sollen CO2-ärmer werden: Die Wiener Linien stocken deshalb in den kommenden Jahren ihre E-Bus-Flotte massiv auf. 62 elektrisch betriebene Busse werden bis 2027 gekauft. Eine Linie soll außerdem ab 2023/24 komplett mit Wasserstoff fahren. Der Diesel bleibt aber weiterhin der Haupttreibstoff im städtischen Bussystem.

Wien stockt E-Bus-Flotte massiv auf

Das Ergebnis: 2021 werden die Verkehrsbetriebe einen Auftrag über 62 Batterie-Normalbusse (12 Meter) ausschreiben. Sie sollen zwischen 2022 und 2027 in Betrieb genommen werden. Damit betritt man in Wien insofern Neuland, als derzeit lediglich kleine City-E-Busse unterwegs sind - zwölf Stück auf den Linien 2A und 3A. Die schon für das Vorjahr geplante Umstellung der Linie 4A auf größere Elektrogefährte musste abgeblasen werden, weil es Probleme mit dem Hersteller gab bzw. das Produkt doch noch nicht ausgereift genug war.

Erste E-Buslinie soll 2023 starten

Mit der künftigen Tranche will man sieben Strecken im Süden Wiens bedienen - darunter etwa den 61A (Liesing-Vösendorf/Siebenhirten). Alle Linien seien aber noch nicht festgelegt, sagte Peter Wiesinger, Abteilungsleiter im Bereich Kraftfahrzeuge. Die erste Linie soll jedenfalls 2023 starten. Um die Gefährte über Nacht laden zu können, wird eine eigene E-Busgarage in Siebenhirten errichtet. Zusätzlich wird der 57A (Burgring-Rudolfsheim) auf Strombetrieb umgestellt.

Warum aber wird nicht gleich das gesamte Busnetz mit Batterie betrieben? "Das ist nicht möglich", erklärte Steinbauer. Die Krux dabei: Im E-Sektor gibt es - vor allem was größere Exemplare betrifft - noch keine Modelle, die an die Leistung herkömmlicher Dieselgefährte herankommen. Denn laut Wiener-Linien-Chef muss ein E-Bus alle 80 bis 120 Kilometer geladen werden, aber je nach Linienführung bis zu 400 Kilometer pro Tag zurücklegen. Außerdem passen in einen Strom-Normalbus um knapp ein Drittel weniger Fahrgäste. Das hat mit dem Gewicht der Batterien zu tun.