Preisabsprachen bei Straßenbau in Wien? Ermittlungen ausgeweitet

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen in der Causa "Baukartelle - Straßenbau" aus. 1.500 Bauvorhaben müssen geprüft werden, es werden illegale Preisabsprachen bei öffentlichen Aufträgen vermutet.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen wegen Kartellverdachts in der Baubranche ausgeweitet. Am 23. Juni gab es weitere Hausdurchsuchungen an 23 Standorten in mehreren Bundesländern, heißt es in einer WKStA-Pressemitteilung. Das Magazin "Dossier" berichtet von Ermittlungen um Absprachenverdacht bei der Sanierung der Heiligenstädter Hangbrücke in Wien. Die WKStA sagt dazu auf APA-Anfrage, einzelne Projekte könne man nicht nennen.