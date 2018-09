Praterstraße: Gefasster Fahrrad-Dieb stand unter Drogen

Am Sonntag konnten die Beamten einen Fahrrad-Dieb in der Praterstraße Wien festnehmen. Dieser war durch Suchtmittel beeinträchtigt und fuhr gegen die Fahrtrichtung.

Am 23. September um 15:40 Uhr beobachtete der uniformierte Fahrraddienst der Polizei Brigittenau, dass ein Mann auf einem Fahrrad in die entgegengesetzte Fahrtrichtung auf der Praterstraße entlagfuhr. Die Polizei hielt den 26-Jährigen umgehend auf. Als der Mann angehalten wurde, konnten die Beamten feststellen, dass dieser durch Suchtmittel beeinträchtigt war.

26-Jähriger unter Drogen leugnet Diebstähle

Im Verlauf der Unterhaltung wurde klar, dass das Fahrrad zuvor am Westbahnhof gestohlen wurde. Der Mann führte ebenfalls Einbruchswerkzeug bei sich. Zu Beginn leugnete der 26-Jährige jegliche Anschuldigungen. Die Polizei nahm den Mann in gewahrsam. Dieser musste sich einer klinischen Untersuchung stellen, die positiv ausfiel. Nachdem der junge Mann in Arrest gebracht wurde, wird von der LKA nun überprüft, ob er noch weitere Diebstähle verbrochen hatte.