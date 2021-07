Praterstern: Burschen sollen 14-Jährigen beraubt haben

Zwei 15- und 13-jährige Burschen sollen am Montagabend einen 14-Jährige in der Nähe des Wiener Praterstern beraubt haben. Die Verdächtigen streiten alles ab.

Am Montagabend verständigten Zeugen die Polizei wegen eines Raubes in der Venediger Au im 2. Bezirk. Am Einsatzort gab das 14- jährige Opfer an, von zwei Buben ausgeraubt worden zu sein. Sie sollen ihn in den Bauch getreten und ihm anschließend 40 Euro gestohlen haben.