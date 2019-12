Praise Camp Österreich: Ökumenische Großveranstaltung zum Jahreswechsel in Wien

Von 2. bis 6. Jänner 2020 findet in Wien-Favoriten das erste "Praise Camp" in Österreich statt. Es handelt sich dabei um eine ökumenische Großveranstaltung für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren.

Im Areal der alten Anker Bort Fabrik in Wien-Favoriten findet von 2. bis 6. Jänner 2020 das erste "Praise Camp" Österreichs statt. Vom Schweizer Vorbild inspiriert, findet die Veranstaltung erstmals in Österreich statt. Sechs nationale Jugendorganisationen haben gemeinsam die Veranstaltung geplant, an der Durchführung im Jänner sind mehr als zwanzig Organisationen beteiligt.