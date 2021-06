Präzisionsmedizin-Projekte in Wien mit sechs Mio. Euro gefördert

Die Stadt Wien fördert über den Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF) sieben Projekte für Präzisionsmedizin. Ziel der Initiativen ist die zielgerichtete Behandlung von Krankheiten.

Förderung über Spenden und Zusatzfinanzierung der Stadt Wien

Die Gelder kommen über Spenden sowie in Form einer Zusatzfinanzierung von der Stadt. Man unterstütze die Aktivitäten im wichtigen Bereich Präzisionsmedizin auch wenn die Coronapandemie derzeit im Mittelpunkt stehe, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Denn der Ruf Wiens als Gesundheitsmetropole und des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) beruhe darauf, für alle Krankheiten über ein hochwertiges Therapieangebot zu verfügen.

Med-Uni Wien-Rektor: Präzisionsmedizin im Trend

Laut dem Rektor der Med-Uni Wien, Markus Müller, ist Präzisionsmedizin einer der wichtigste aktuellen Trends. Diese beziehe Unterschiede des individuellen Erbguts in die klinische Bewertung mit ein. Er verwies auch auf das kürzlich präsentierte "Institut für Präzisionsmedizin", das bis 2026 am Campus der Universität in unmittelbarer Nähe zum AKH entstehen wird.