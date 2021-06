Präsident der Republik Korea kommt nach Österreich

Am Montag und Dienstag wird der Präsident der Republik Korea, Moon Jae-in, zu einem Staatsbesuch nach Österreich kommen. Es stehen Treffen mit Van der Bellen, Kurz, Ludwig und Sobotka an.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Montag und Dienstag den Präsidenten der Republik Korea, Moon Jae-in, in Begleitung von dessen Frau Kim Jung-sook zu einem Staatsbesuch in Wien und Heiligenkreuz empfangen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei der APA am Mittwoch mit.

Moon Jae-in trifft auch Kurz, Ludwig und Sobotka

Am Abend findet zu Ehren des Präsidenten der Republik Korea und seiner Frau ein Staatsbankett im Schloss Belvedere statt. Am Dienstag steht ein Besuch des Stiftes Heiligenkreuz auf dem Programm.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, wird Moon Jae-in an diesem Wochenende eine Reise nach Großbritannien antreten, um am G7-Gipfel in Großbritannien teilzunehmen. Anschließend sind Staatsbesuche in Österreich und Spanien geplant.