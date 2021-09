"Potpourri an Angeboten" soll Kassenarzt-Stellen attraktivieren

ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer ist überzeugt, dass es "die eine Kassenarztstelle" so künftig nicht mehr geben wird. Stattdessen brauche es neue Anreize und Modelle, die offene Planstellen wieder interessant macht.

Kassenärzte - ÖGK-Wurzer will neue Anreize schaffen

Am Gesamtvertrag als einem der Grundpfeiler der Beziehung zwischen Ärzten und Sozialversicherung will Wurzer nicht rütteln. Er wolle aber - in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer, wie er betonte - ein "Potpourri an Angeboten" und eine individuellere Vertragsstruktur schaffen, aus dem Ärzte wählen können. "Ich glaube, dass wir eine Vielzahl von Modellen brauchen. Das eine Modell, die eine Kassenarztstelle wird es nicht mehr geben", zeigte er sich überzeugt.