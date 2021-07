Idee zu Kassenvertrag für alle Ärzte sorgt für Debatte

Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK, Andreas Huss, hat angeregt, allen Ärzten einen Kassenvertrag anzubieten. Das hat für eine intensive Diskussion gesorgt.

Die Ärztekammer reagierte betont skeptisch und will am Wahlarztsystem nicht rütteln, die Arbeiterkammer begrüßte hingegen den Vorschlag. Und ÖGK-Obmann Bernhard Wurzer verwies auf laufende Gespräche mit der Ärztekammer.

"Jeder Arzt, der will, kriegt einen Kassenvertrag"

"Jeder Arzt, der will, kriegt einen Kassenvertrag. Alle anderen sind automatisch Privatärzte", hatte Huss vorige Woche zur Forderung der Ärztekammer nach mehr Kassenstellen erklärt. "Wenn jemand kein Kassenarzt sein möchte, ist er Privatarzt mit all seinen Vor-und Nachteilen."

In der Ärztekammer kann man diesen Vorschlag nicht ganz nachvollziehen und fragt sich, wie das mit der Realität zusammenpasse, in der die Ärztekammer um jede neue Stelle kämpfen müsse. "Uns gegenüber gibt es ständig Hinweise auf die angespannte finanzielle Situation der Sozialversicherungsträger. Termine für Gespräche über den Stellenplan werden laufend verschoben. ÖGK-Obmann Huss scheint nun plötzlich ein bislang unbekanntes Füllhorn entdeckt zu haben", sagte Edgar Wutscher, der Obmann der Allgemeinmediziner in der Standesvertretung, in einer Aussendung. Für Wutscher steht fest, dass das Wahlarztsystem "wunderbar" funktioniere und an der Freiheit des Arztberufes nicht gerüttelt werden dürfe. Wutscher fragt sich auch, ob die Arbeitgeberseite in der ÖGK den Vorschlag mitträgt und fordert deshalb eine Bestätigung des ÖGK-Generaldirektors.

ÖGK-Generaldirektor ortet einen "spannenden Vorschlag"

Diese lieferte Wurzer am Dienstagabend in der "ZiB2". Der ÖGK-Generaldirektor sprach von einem "spannenden Vorschlag", und betonte, dass ein ähnliches Konzept in Deutschland funktioniere. Er verwies darauf, dass derzeit über einen österreichweiten Gesamtvertrag, für den die Ärztekammer bereits einen Entwurf vorgelegt hat, verhandelt werde. "Wir sind in Gesprächen mit der Ärztekammer", sagte Wurzer, der sich "zuversichtlich" zeigte, einen gemeinsamen Weg zu finden. Der ÖGK-Generaldirektor unterstrich, dass man den Vertragsarzt "attraktiver" machen wolle und erinnerte an seinen Vorschlag, niedergelassenen Ärzten die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Unterstützung bekam Huss für seinen Vorschlag am Mittwoch auch von der Arbeiterkammer. Damit wäre für viele Patienten die Inanspruchnahme von Wahlärzten nicht mehr notwendig, meinte der Leiter der AK-Abteilung für die Sozialversicherungen, Wolfgang Panhölzl, in einer Aussendung. Für ihn sind Investitionen in das Gesundheitssystem "dringend notwendig", um die gute Versorgung zu gewährleisten. Panhölzl verwies darauf, dass es in manchen Bereichen einen Mangel an Kassenärzten gebe.