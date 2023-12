Postamt Christkindl in Steyr hat wieder geöffnet: Die Öffnungszeiten 2023

Ab sofort ist wieder Weihnachtspostamt Christkindl geöffnet. Bereits zum 74. Mal können dort wieder weihnachtliche Grüße versendet und mit dem begehrten Sonderstempel versehen werden. Wir haben die Öffnungszeiten auf einen Blick.

Postamt Christkindl stempelt wieder Weihnachtsgrüße

Die Öffnungszeiten 2023 im Postamt Christkindl im Überblick

Sonderstempel "Über Postamt Christkindl"

Alle zulässigen Arten von Briefsendungen in das In- und Ausland werden im Postamt Christkindl angenommen und gestempelt. Für den begehrten Christkindl-Stempel ist aber eine Anreise zum Sonderpostamt nicht zwingend notwendig: Frankiert man die Weihnachtspost mit der Zusatzmarke „Über Postamt Christkindl“, werden die Briefe automatisch direkt an das Postamt Christkindl geleitet, dort mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und anschließend den Empfängern zugestellt. Man muss dazu lediglich die Zusatzmarke auf die bereits frankierte Weihnachtspost aufkleben und an einem beliebigen Postschalter bei einem Post Partner oder einer Postfiliale aufgeben (Wichtig: nicht in den Briefkasten werfen!).