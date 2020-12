Post: Derzeit keine Sendungen nach Großbritannien möglich

Die österreichische Post nimmt keine Briefe und Pakete nach Großbritannien mehr an, denn es gebe derzeit keine Möglichkeit, diese zuzustellen.

Sowohl der Flugverkehr als auch die Frachtdienste per Lkw seien einstellt, sagte ein Sprecher der Post am Montag auf APA-Anfrage.

In Deutschland nehmen die Paketdienste wegen der unterbrochenen Verkehrswege laut dpa auch keine Sendungen nach Irland mehr an. Dies sei in Österreich nicht der Fall, hieß es von österreichischen Post.