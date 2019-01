Positive Bilanz: Polizei beschützte Wiener Tierschutzhaus in der Silvesternacht

Das Wiener Tierschutzhaus wurde aufgrund der unerfreulichen Vorfälle in den letzten Jahren in der Silvesternacht von acht Polizisten beschützt. Der Einsatz wurde seitens der LPD Wien positiv bewertet.

Bereits in den vergangenen Jahren kam es in der Umgebung des Wiener Tierschutzhauses, im Erholungsgebiet Kellerberg im 23. Wiener Gemeindebezirk, zu massiven Einsätzen pyrotechnischer Gegenstände in der Silvesternacht. Dies führte zu zahlreichen Problemen mit panischen Tieren.