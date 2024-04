PopUp Fahrrad-Stützpunkte: Start für gratis Fahrradchecks in Wien

Die kostenlosen Fahrradchecks des Mobilitätsclubs starten in die fünfte Saison, das Kick-off ist am 13. & 14. April beim Wiener Burgtheater.

Am 13. und 14. April gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder einen ÖAMTC PopUp Fahrrad-Stützpunkt in Wien – diesmal vor dem Burgtheater, Löwelstraße 1, am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr.