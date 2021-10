Popstar Ed Sheeran mit Corona infiziert

Am Sonntag teilte der britische Popsänger Ed Sheeran seinen Fans auf Instagram mit, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Ob der Sänger geimpft ist, blieb zunächst unklar.

Wenige Tage vor dem Erscheinen seines neuen Albums ist der britische Popstar Ed Sheeran nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei in Quarantäne und folge den Richtlinien der Regierung, teilte der 30 Jahre alte Sänger am Sonntag auf Instagram mit. Daher könne er vorerst keine Termine persönlich wahrnehmen, sondern werde einige geplante Interviews und Auftritte von zu Hause aus machen. "Passt alle auf euch auf", schrieb Sheeran.

Ed Sheeran positiv auf Corona getestet: Popstar in Quarantäne

Ob der Sänger gegen Covid-19 geimpft ist, blieb zunächst unklar. In einer Show des Moderators James Corden hatte Sheeran jedoch im Sommer mit einer abgewandelten Version seines Hits "Shape of You" dafür geworben, sich impfen zu lassen.