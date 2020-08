Pop-Up-Radwege in Wien sollen verlängert werden

Die temporären Radwege in Wien sollen verlängert werden. Vizebürgermeisterin Hebein strebt eine Verlängerung bis 1. November an, eine mögliche Verlängerung wird nun geprüft.

Die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) will die temporären Radwege in der Praterstraße, der Lassallestraße und der Wagramer Straße bis 1. November aufrecht erhalten. Diese seien besonders gut von den Radfahrern angenommen worden, weswegen sie noch länger zur Verfügung gestellt werden sollen, kündigte Hebein in einer Aussendung am Sonntag an. Eine Prüfung wird am Montag eingeleitet.