Pop Up im SCN: Bei "Meine Eisfabrik" Eisbecher selbst kreieren

Ab Mitte November kann man im Pop Up Store "Meine Eisfabrik" im Shopping Center Nord seinen Eisbecher selbst kreieren.

Ein New Yorker Food-Trend erreicht Wien: Mitte November 2019 eröffnet "Meine Eisfabrik" einen Pop Up Store im Shopping Center Nord. Groß und Klein können ihren Eisbecher nämlich selbst kreieren.



Das Konzept ist leicht erklärt: Bechergröße auswählen, selbst Eis abzapfen und mit den Toppings je nach Geschmack verzieren. Das Highlight des neuen Pop Up Stores ist unumstritten Taiyaki gefüllt mit Softeis.