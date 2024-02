Pop-Sängerin Adele muss wegen Krankheit Pause einlegen

Der britische Popstar Adele hat auf ärztlichen Rat hin beschlossen, eine Pause einzulegen.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme muss Adele ihre Konzertreihe in Las Vegas unterbrechen. Bereits am Ende ihrer letzten Auftritts-Serie war sie krank und hat sich während einer Auszeit nicht vollständig erholt. Leider hat sich ihre Stimme dadurch beeinträchtigt. Adele bedauert sehr, dass sie ihre Fans vermissen wird und teilt diese Nachricht über Instagram mit.

Adele muss Auftritte in Las Vegas im März wegen Krankheit absagen

Sämtliche für März geplanten Auftritte im Rahmen ihrer Konzertreihe im Caesars Palace Hotel in Las Vegas sagte die "Easy On Me"-Sängerin ab. Sie sollten später nachgeholt werden, hieß es. Im November 2022 hatte Adele ihre Show-Reihe "Weekends With Adele" in der Casino-Stadt im US-Staat Nevada begonnen. Zunächst waren 32 Konzerte bis März 2023 geplant, doch dann verlängerte die Sängerin um zwei weitere Konzertserien. Die letzte sollte in diesem Jahr bis Mitte Juni laufen.