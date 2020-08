Polytechnische Schulen erhalten ab kommenden Schuljahr neuen Lehrplan

Ab dem kommenden Schuljahr erhalten polytechnische Schulen einen neuen Lehrplan. Die Attraktivität der Schulform soll wieder erhöht werden.

Die Polytechnischen Schulen erhalten ab dem kommenden Schuljahr einen neuen Lehrplan. Unter anderem wird der Fächerkanon neu zusammengestellt, der Gegenstand "Berufsorientierung und Lebenskunde" wird umbenannt und mit mehr Stunden ausgestattet. Außerdem wird an allen" Polys" der alternative Pflichtgegenstand "Angewandte Informatik" eingeführt.

Attraktivität der Schulform soll wieder erhöht werden

Derzeit besuchen rund 15.000 Schüler ein "Poly". Zum Vergleich: 2006 waren es noch mehr als 21.000. "Ich möchte die Attraktivität dieser Schulform wieder erhöhen und dem Rückgang der Schülerzahlen an der Polytechnischen Schule entgegenwirken", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung. "Der neue Lehrplan beinhaltet eine stärkere Berufsorientierung und fokussiert insbesondere auf Kompetenzen, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt entsprechen."