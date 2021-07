Polizisten zückten am Wiener Hauptbahnhof Pistolen gegen bewaffneten Betrunkenen

Ein Betrunkener soll am Hauptbahnhof in Wien Sicherheitsleute der ÖBB mit einem "Kubotan" bedroht haben. Die Polizei zückte während ihres Einsatzes die Waffen.

Sicherheitsleute der ÖBB haben sich heute am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten an die Polizei gewandt. Der Grund: Ein offenbar betrunkener und gleichzeitig aggressiver Mann soll schon vom Bahnhofsgelände verwiesen worden sein - sich aber trotzdem noch an Ort und Stelle aufgehalten haben. Sicherheitsleute erklärten gegenüber ihren Kollegen, dass der Mann sie mit einem spitzen Objekt bedrohen würde. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.