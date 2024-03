Polizisten wollten Streit in Wien-Favoriten schlichten und wurden wüst beschimpft

Weil er Polizisten beleidigte und sich aggressiv verhielt, setzte es für einen 26-Jährigen am Donnerstag in Wien-Favoriten mehrere Anzeigen.

Polizisten wurden am 29. Februar im Zuge ihres Streifendienstes in der Puchsbaumgasse gegen 23.20 Uhr in Wien-Favoriten auf zwei Männer aufmerksam, die offenbar eine verbale Auseinandersetzung hatten.