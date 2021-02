Polizisten sollen bald geimpft werden.

In wenigen Tagen soll auch die Impfung der Polizisten in Österreich anlaufen. Die Exekutive bekommt die Vakzine von AstraZeneca.

Die Exekutive und die Mitarbeiter des Innenministeriums sind als kritische Infrastruktur gemäß dem Impfplan für die Stufe 2a vorgesehen und sollten also demnächst an der Reihe sein. "Versprochen wurde uns für Februar, dass wir uns anmelden können, der ist bald vorbei. Und im März sollten wir geimpft werden. Das wird sich so nur schwer ausgehen", sagte Hermann Greylinger, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in der Polizeigewerkschaft, zur APA. "Der Impfstoff ist der Showstopper", sagte dazu Hutter.