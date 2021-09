Polizisten retteten Mann in Wien nach Herzstillstand das Leben

Zwei Polizisten und Sanitäter retteten einem 53-jährigen Mann nach einem Herzstillstand das Leben. Die Beamten übernahmen die Reanimationsmaßnahmen bei dem bewusstlosen Mann am Jupterweg in Wien-Penzing.

Am 12.09.2021 wurden Revierinspektor Dominik P. und Inspektor Philipp T.

wegen eines bewusstlosen Mannes (53) zum Jupiterweg in Wien-Penzing

gerufen. Dort führte bereits eine Sanitäterin des Roten Kreuzes bei dem

am Boden liegenden Mann eine Herzdruckmassage durch. Dominik P. über-

nahm die Wiederbelebungsmaßnahmen, während Philipp T.

dem 53-Jährigen den Defibrillator anlegte, welcher auch auslöste. Zwischen-

zeitlich traf die Berufsrettung Wien ein, die die weitere Reanimation über-

nahm und den Mann in ein Spital brachte.