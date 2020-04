Polizisten retten Entenfamilie in Wien-Favoriten

Eine Entenmutter und ihre zehn Küken hatte sich am Donnerstag in einen Gemeindebau in Wien-Favoriten verirrt. Aufmerksame Polizisten kamen der tierischen Familie zu Hilfe.

Polizisten wurden am 9. April gegen 10.00 Uhr in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten auf eine Entenfamilie im Gemeindebau aufmerksam.

Die bei der Stiege 32 herumirrenden Enten (eine Mutter und 10 Küken) wurden von den Polizisten "eingekesselt", um nicht auf die nahegelegene Fahrbahn zu laufen.