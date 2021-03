Polizisten nahmen Drogengeruch in Auto wahr: Lenker angezeigt

Am 22. Februar führten Polizisten in der Parkgasse in Wien-Landstraße eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei nahmen sie Drogengeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr.

Gegen 12.45 wurden Polizisten bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf einen Suchtmittelgeruch aufmerksam. Dieser kam aus dem Fahrzeuginneren. Die Polizisten konnten schließlich sechs Kilogramm Suchtmittel, vermutlich Cannabis, sicherstellen.

In weiterer Folge wurde der 33-jährige Lenker dem Amtsarzt vorgeführt. Ihm wurde der Führerschein wegen der Beeinträchtigung durch Suchtmittel vorläufig abgenommen. Der 33-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.