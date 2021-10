Polizisten nach Gewalt bei Wiener Klima-Demo verurteilt

Am Freitag wurden zwei Polizisten im Zusammenhang mit einer Klima-Demo vom 31. Mai 2019 am Wiener Straflandesgericht für Strafsachen verurteilt.

Klima-Demonstrant mit Fäusten geschlagen



Bedingte Haftstrafen für Wiener Polizisten

"Aufgrund des vorliegenden Videos war an den Tatsachen nicht viel zu rütteln", stellte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Die Schläge in den Rücken, die eine Prellung der rechten Niere und Hämatome bewirkten, wären "nicht verhältnismäßig" gewesen. An und für sich wären derartige Schläge "nur für Notwehr oder Distanzgewinnung" üblich, sagte die Richterin. Der betroffene Demonstrant sei aber schon von fünf Polizeibeamten festgehalten worden, als er damit bedacht wurde.