Polizisten nach Gewalt bei Klima-Demo in Wien vor Gericht

Zwei Polizisten haben sich nächste Woche am Landesgericht für Strafsachen in Wien zu verantworten, nachdem es zu Gewalttätigkeiten im Rahmen der Auflösung einer Klima-Demonstration gekommen sein soll.

Klima-Demo ging im Mai 2019 in Wien über die Bühne

Am 31. Mai 2019 kam es bei der Auflösung einer Sitzblockade im Rahmen einer Klima-Demo in der Wiener Innenstadt bei der Urania zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Bereits mehrfach haben Richter des Landesverwaltungsgerichts Wien entschieden, dass die Exekutive bei diesem Einsatz rechtswidrig gehandelt hat - auch im Fall der nun angeklagten Beamten. Dem Aktivisten waren neun Fauststöße in die Nierengegend versetzt worden, bei gleichzeitiger Fixierung durch mehrere Beamte am Boden. Der Mann erlitt Hämatome sowie eine leichte Prellung der rechten Niere. Ein Video der Amtshandlung war im Internet veröffentlicht worden.