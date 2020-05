Polizisten in Wien-Floridsdorf attackiert: "Wollt's euch net schleichen?"

In Wien-Floridsdorf mischte sich ein Unbeteiligter mit den Worten "Wollt's euch net schleichen" in eine Amtshandlung ein. Der Mann, der die Beamten unflätig beschimpfte, wurde zunehmend aggressiv.

Beamte der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße führten gegen 13.45 Uhr eine fremdenrechtliche Kontrolle am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf durch, als sie ein Mann, der zunächst in der Nähe geraucht hatte, mit wüsten Ausdrücken bedachte.