Polizisten hatten richtigen Riecher: Hanfzucht in Wiener Wohnung entdeckt

Am Mittwoch folgten Polizisten während eines Einsatzes in Wien-Rudolfsheim ihrer Nase und fanden so in der Wohnung eines 37-Jährigen eine kleine Hanfaufzucht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nahmen am 20. Jänner während eines Einsatzes in der Märzstraße in Wien-Rudolfsheim starken Suchtmittelgeruch im Stiegenhaus war. Sie konnten die Quelle bis zu einer Wohnungstüre zurückverfolgen.

Wien-Rudolfsheim: Hanfzucht in Wohnung sichergestellt

Ein 37-jähriger österreichischer Staatsbürger öffnete den Polizisten die Tür. Der Mann wirkte von Beginn an sehr nervös, woraufhin die Beamten die Wohnung durchsuchten und eine Hanfzucht mit sieben Pflanzen entdeckten. Weiters verwahrte der Tatverdächtige noch bereits geerntetes Marihuanakraut in diversen Behältern.