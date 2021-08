Polizist von Tankstellen-Randalierer in Simmering verletzt

Ein Mann soll am Mittwoch in Wien-Simmering randaliert - und einem Polizisten eine Verletzung zugefügt haben.

Das Stadtpolizeikommando Simmering war in der Nacht auf den heutigen 4. August in Wien-Simmering im Einsatz. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Ein Mann soll in einer Tankstelle randaliert, Menschen - darunter Mitarbeiter - belästigt und bei der Ankunft der Beamten noch immer randaliert haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen - soll allerdings probiert haben, die Festnahme zu verhindern und einen Polizisten am Zeigefinger verletzt haben. Der Beamte musste seinen Dienst nicht abbrechen.