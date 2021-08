Polizist schoss Angreifer in Wien-Donaustadt mit Pistole an

Die Polizei hat am Mittwoch in Wien-Donaustadt einen Mann angeschossen, nachdem dieser Beamten angegriffen hatte.

Ein 38-jähriger Mann kam am Mittwoch, 4. August vor dem Hintergrund des Unterbringungsgesetzes in ein Krankenhaus in Wien-Donaustadt - machte sich aber wenig später vom Acker. Die Polizei wollte den Türken im Bereich des Krankenhauses stoppen, war dabei allerdings mit Widerstand konfrontiert. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.

Mann griff in Wien-Donaustadt Polizisten an

Der Mann griff die Beamten demnach "mit einem spitzen Gegenstand" an. Die Polizei nimmt an, dass es sich dabei um den Teil einer Brille handelte, ein Polizist erlitt Schnittverletzungen. Der Pfefferspray brachte keinen Effekt, weshalb ein Schusswaffengebrauch zum Einsatz kam. Ein Polizist schoss mit der Pistole auf den Mann, traf ihn am Unterschenkel und verletzte ihn damit, wie eine Sprecherin bestätigte. Dennoch trat der Türke die Flucht an. Seine Festnahme erfolgte im Umfeld einer nicht weit entfernten U-Bahn-Station. Er kam - ebenso wie zwei verletzte Beamten, die nicht in der Lage waren, ihren Dienst weiterzuführen - in ein Krankenhaus.