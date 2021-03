Polizist rettete Ringeltaube in Wien-Favoriten

Am Donnerstag rettete ein Polizist in Wien-Favoriten eine verletzte Ringeltaube.

Ein aufmerksamer Polizist des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahm während seines Dienstes eine offensichtlich verletzte Ringeltaube in Wien-Favoriten wahr. Das Tier saß auf einer kleinen Grünfläche und konnte sich nicht bewegen. Auf dem Kopf der Ringeltaube war eine blutende Verletzung zu sehen. Der Polizist transportierte das verletzte Tier in einem Karton in die Polizeiinspektion Van-der-Nül-Gasse. Mitarbeiter der MA 49 holten die verwundete Taube ab und brachten sie zu einem Tierarzt. Dank des beherzten Einschreitens des Polizisten, konnte das Leben des Tieres gerettet werden.