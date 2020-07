Polizist bei Kontrolle in Wien-Mariahilf gewürgt

Am Freitag führte die Polizei eine Schwerpunktaktion in Wien-Fünfhaus durch. Ein 39-Jähriger ging dabei auf mehrere Polizisten los.

Ein 39-jähriger Mann hat im Zuge einer Schwerpunktaktion der Polizei in der Nacht auf Freitag in der Clementinengasse in Wien-Fünfhaus heftigen Widerstand geleistet. Der polnische Staatsbürger, der sich partout nicht ausweisen wollte, würgte einen Beamten und schlug ihn auch noch. Der Mann wurde festgenommen, hieß es seitens der Exekutive.