Polizist bei Festnahme von Mann in Wien-Landstraße verletzt

In Wien-Landstraße wurden bei der Durchführung einer Festnahme ein Polizist und eine Sicherheitsmitarbeiterin verletzt.

Mann in Wien-Landstraße wurde festgenommen

Hierbei soll er eine Sicherheitsmitarbeiterin am Finger sowie an ihrer Schulter verletzt haben. Im Bereich der Sicherheitsschleuse konnte der Flüchtende durch die Beamten angehalten werden. Im Zuge der Anhaltung wurde ein Beamter im Bereich des Knies verletzt. Der 30-Jährige wurde festgenommen und wird in ein Anhaltezentrum gebracht. Er wird weiters wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der Körperverletzung sowie der schweren Körperverletzung angezeigt. Der verletzte Beamte sowie die verletzte Securitymitarbeiterin wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Spital gebracht.